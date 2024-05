La sagra del cannolo di Piana, la fiera dei fumetti, mostra su Picasso "erotico": cosa fare nel weekend

Ricotta e fumetti, calcio e dj set. Intorno a questo e a molto altro ruoterà il weekend. Sono tanti infatti gli appuntamenti in città e in provincia. Su tutti, dopo dodici anni di assenza, la sagra del cannolo di Piana degli Albanesi. Alla Fiera del Mediterraneo, invece, ritorna un altro evento tanto caro agli appassionati dei fumetti e dei cosplay, ovvero Expo comics & games. Alla Magione spazio allo sport con Mediterraneo Antirazzista, mentre al Politeama un nuovo concerto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana. Non mancheranno le passeggiate, come quella alla scoperta delle api e del loro mondo, e le mostre, tra tutte quella dedicata a Picasso "erotico".

La sagra del cannolo di Piana degli Albanesi

Dopo un'assenza di dodici anni torna l'evento culinario più dolce in Sicilia, la sagra del cannolo di Piana degli Albanesi. Una manifestazione, che si svolgerà sabato e domenica fortemente voluta dall'amministrazione comunale della comunità arbëreshe di Piana degli Albanesi e promossa da alcuni pasticceri locali e della vicina Santa Cristina Gela che vogliono valorizzare il loro prodotto culinario di punta: sua maestà il cannolo.

Expo comics & games alla Fiera del Mediterraneo

Ritorna la fiera dedicata al mondo dei fumetti, videogiochi e cosplay alla Fiera del Mediterraneo di Palermo: nel weekend c'è infatti Expo comics & games. Un appuntamento irrinunciabile per tutti gli amanti del mondo nerd che potranno incontrare fumettisti, ospiti illustri internazionali, doppiatori, attori, cosplay e visitare stand espositivi, aree gioco, workshop e molto altro.

Mediterraneo Antirrazista alla Magione

Calcio a cinque, basket, pallavolo, cricket, atletica, danza, arti marziali. Tanti sport gratuiti per tutti e tutte, in forma di tornei non competitivi in diversi quartieri popolari di Palermo per promuovere i valori dell’inclusione sociale e del diritto allo sport e al gioco. Torna per il diciassettesimo anno il Mediterraneo Antirazzista, che quest'anno ha come tema "Vie di fuga".

La festa SunBeatz ai Cantieri Culturali

La festa SunBeatz all'Averna Spazio Open, domenica promette 12 ore di musica L'atmosfera sarà arricchita da un'area market vintage, che offrirà un tocco di colore in più e dalle proiezioni dei video mapping. Con la presenza di numerosi artisti locali e un guest d'eccezione, il ritorno dopo vent'anni del dj Francesco Farfa.

Il concerto della Sinfonica al Politeama

Due giovani talenti della musica orchestrale italiana in scena al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo per la stagione della Foss. Si tratta del violoncellista Ettore Pagano e del direttore Ettore Ceretta già direttore dell’Ort della Toscana. Saranno impegnati insieme ai professori della Foss nel concerto per violoncello e orchestra del compositore inglese Edward William Elgar e nella Sinfonia n.3 in fa maggiore di Brahms.

La mostra su Picasso "erotico"

Una selezione di trenta opere che sintetizzano il lato più intimo e provocatorio di Pablo Picasso, artista spagnolo tra i più influenti del ventesimo secolo. A lui, il Centro d'arte Raffaello dedica la mostra dal titolo "Picasso erotico". Un’occasione per esplorare la dimensione più sensuale dell’arte del maestro andaluso che, durante la fase matura della sua vita, focalizzò la propria creatività sulle incisioni erotiche, una parte significativa e spesso trascurata della sua produzione.

Passeggiata alla scoperta delle api

Alla scoperta della flora spontanea da cui le amiche api traggono il nettare che poi trasformano in miele: il meraviglioso mondo delle api è in una passeggiata nel Palermitano e precisamente al bosco di Strasatto distante pochi chilometri dal capoluogo, durante la quale si andrà alla scoperta della flora apistica.

