Passeggiata alla scoperta del lungomare palermitano, il concerto in Cattedrale: gli eventi del weekend

Nonostante le basse temperature, il weekend si appresta tanto caldo quanto ricco. Tanti infatti gli appuntamenti in programma. Tra questi i tour: come quello che condurrà dalla Cala a Sant'Erasmo in un itinerario che vede come protagonista il lungomare palermitano o come quello nel segno degli spiriti, dove storia e antropologia si intrecceranno per un racconto a tratti "soprannaturale". In Cattedrale verrà organizzato un concerto per bambini autistici, il cui ricavato sarà destinato all'acquisto di un pulmino. Non mancheranno spettacoli - tra tutti al Jolly c'è Manfredi Di Liberto in "Loro sono peggio di Alexa" - e concerti, come quello jazz al Teatro Santa Cecilia con Osvaldo Lo Iacono.

Tour dalla Cala a Sant'Erasmo

Dall’antico porto della Cala alla borgata recentemente riqualificata di Sant’Erasmo. Un itinerario che vedrà protagonista il lungomare panoramico, simbolo delle passeggiate dell’aristocrazia palermitana di fine ‘800, con le storie di chi ha lasciato un segno indelebile tra edifici e mura della nostra città. Da sempre contraddistinta per il suo forte e a volte contraddittorio legame con il mare, la vecchia Panormos ci offrirà uno sguardo più ampio per meglio valorizzare un’area da anni oggetto di rilancio e riqualificazione.

Passeggiata nel segno degli spiriti

Dalla nascita dello spiritismo agli studi di parapsicologia, una passeggiata storico-antropologica su entità sovrannaturali, ipnotisti, spiritismi, medium ed esperimenti medianici; un viaggio immaginifico, tra scientismo e credenza e indietro nel tempo e "al di là del Regno", alla scoperta di storie, protagonisti, caratteri ed eredità trasmesse. Questo e molto altro nell'appuntamento organizzato (e raccontato) da Tacus che prende il nome di "Palermo occulta".

Concerto per i bambini autistici

Un concerto di beneficenza nella cattedrale di Palermo per i bambini autistici. L’evento, che si svolgerà in cattedrale venerdì alle ore 21, è organizzato da Alberto Profeta insieme all’A.N.P.S. e vede quale beneficiaria l’associazione Con.Vi.Vi. L’autismo Aps, attiva nel sostenere bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico e le loro famiglie. L’ingresso è libero, chi vuole può lasciare un’offerta, i proventi saranno devoluti per l’acquisto di un pulmino per i bambini.

Al Jolly lo spettacolo di Manfredi Di Liberto

Noi parliamo con Alexa e Alexa capisce tutt’altro, rendendoci nevrotici a causa di una tecnologia per molti versi incomprensibile. Nello spettacolo “Loro sono peggio di Alexa”, in scena al Teatro Jolly, Manfredi Di Liberto mostrerà allo spettatore le fobie dell’uomo moderno, spesso schiavo di una tecnologia che ha preso il sopravvento. L’artista palermitano metterà in scena insieme a Tiziana Martilotti, Stefania Blandeburgo e Roberto Spicuzza, ad esempio, la convinzione di chi si cura con “dottor Google”.

Concerto di musica jazz al Santa Cecilia

Il Brass Group mette in scena un’altra eccellenza della musica siciliana grazie alle virtuose strings del chitarrista Osvaldo Lo Iacono. Dopo il recentissimo successo dello scorso week end con il concerto di Ola Onabule’ e l’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal maestro Antonino Pedone che ha registrato ben quattro sold out, continuano incessanti le attività del Brass Group.