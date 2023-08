Degustazioni di pesce azzurro e di birre, pedalate ad alta quota: cosa fare nel weekend

I sapori del mare e in particolare del pesce azzurro, una mostra di veri corpi umani, la festa della bicicletta ad alta quota per veri appassionati delle due ruote e la musica e la filosofia della Rappresentante di Lista con le "Lezioni di meraviglia" di Tlon. Non solo devozione con la tradizionale "Acchianata" per Santa Rosalia nel primo weekend di settembre. Il fine settimana in arrivo è ricco di ingredienti. Da RitMare con gusto tra Santa Flavia e Sant'Elia al Madonie Bike Fest, passando per “Human Bodies Exhibition” e il Retrò Fest che vedrà il rock'n roll protagonista al Nautoscopio.

RitMare con gusto a Santa Flavia e Sant'Elia

Spazio alla musica e alla festa con RitMare con gusto. Nella piazza principale di Sant’Elia via allo show cooking musicale che metterà in luce le tradizioni locali e la gastronomia tipica dei borghi marinari. Esperti del settore cucineranno dal vivo, svelando trucchi e ricette durante la preparazione. Così farà anche il noto maestro dello street food Nino Il Ballerino che presenterà in anteprima una sua specialità gastronomica, il “panino azzurro mare” con “u maccarruneddu” pesce azzurro e colata di limone di Sicilia.

Le "Lezioni di meraviglia" di Tlon e della Rappresentante di Lista all'Orto Botanico

Imparare a meravigliarsi, a non dare per scontato il mondo, a esercitare l’erotica della complessità: è questo lo scopo delle “Lezioni di Meraviglia” condotte da Andrea Colamedici e Maura Gancitano, filosofi e scrittori fondatori del progetto di divulgazione culturale Tlon, Insieme alla Rappresentante di Lista, straordinario duo queer pop composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, affronteranno ciò che sembra inaffrontabile: l'apparente mancanza di senso dell'esistenza, ma anche la possibilità di creatività ai tempi di AI, intelligenza artificiale. Non uno spettacolo precostituito (un format già proposto a Milano e Roma) ma un “canovaccio” su cui si innestano il confronto con il pubblico che diventa interlocutore privilegiato, e cinque brani di Lrdl.

Retrò Fest al Nautoscopio

Al Nautoscopio si potrà intraprendere un vero e proprio viaggio nel tempo grazie all'allestimento vintage dell'ambiente curato da Caningam e alla musica d'annata per gli amanti del rock'n roll. Durante i giorni del Retrò Fest, inoltre, si potrà vivere un'esperienza unica grazie allo street market e dedicato alla moda vintage, che aggiungerà un tocco di autenticità all'atmosfera dell'evento.

Madonie Bike Fest a Piano Battaglia

Due giorni ad alta quota e a stretto contatto con la natura per gli amanti della bicicletta che si potranno ritrovare a Piano Battaglia per vivere le emozioni della prima edizione del Madonie bike fest. L’evento, promosso da Rifugio Marini, vede la partecipazione di associazioni sportive e istituzioni che si sono ritrovate insieme per promuovere lo sport come momento di socializzazione, veicolo di valori e driver di sviluppo territoriale.

I Bnkr44 in concerto per la prima volta a Palermo

In occasione del Beatfull Extra ai Cantieri Culturali i Bnkr44 si esibiranno a Palermo per la prima volta. Il progetto è nato dalla collaborazione fra sette ragazzi provenienti da Villanova, piccola frazione in provincia di Firenze, nel 2019. A metà fra collettivo e boy band atipica, i bnkr sono Erin, Piccolo, Faster, JxN, Caph e Fares.

"Real Human Bodies Exhibition": la mostra di veri corpi umani

Fino a pochi anni fa guardare dei cadaveri e fare ricerche sulla caratteristica anatomica degli stessi era un ambito riservato esclusivamente ai medici nelle sale di dissezione delle università. La mostra “Human Bodies Exhibition”, che si tiene all'Hotel Villa D’Amato, mostrerà a tutti i visitatori qualcosa forse mai visto prima grazie a un’ampia collezione scientifica di parti anatomiche preziose dal punto di vista didattico, costituita da corpi umani, scheletri, arti, organi, blocchi di organi, simulatori funzionali, modelli tattili e colate di forme. Saranno esposti e spiegati diversi tipi di tumore (con veri pezzi di esposizione).

Visita e degustazione di birre artigianali all'Abbazia di San Martino

Il laboratorio, con sede all’interno dell’Abbazia, riprende l'antica vocazione del complesso monastico nonché le antiche ricette delle “birre di Abbazia”, fatte da e per i monaci, con studi sulle erbe officinali da amaro. All'interno della visita anche la farmacia, antica spezieria monastica realizzata alla fine del XVI secolo, aperta per la prima volta al pubblico dopo 10 anni di restauro. Al termine della visita verrà effettuata una degustazione di birre artigianali ideate e prodotte nel laboratorio di birra all'interno del complesso monastico.

Dove mangiare in Sicilia

La moda delle terrazze all’italiana è arrivata anche a Palermo. E se il capoluogo non è al primo posto per numero di ristoranti e bar sospesi, offre comunque diversi punti di vista privilegiati che guardano Palermo dall’alto, mare, montagne e monumenti compresi. Ecco dunque dove prendere un aperitivo o cenare in una delle terrazze più belle della città. Quali sono le migliori gelaterie di Palermo per gelato e brioche? Nel capoluogo della Sicilia il gelato è una cosa sempre più seria: tra brioche, coni o coppette, la guida al cibo dell’estate per eccellenza.

Dall'agriturismo rustico votato alla cucina tradizionale al design hotel con piscina a sfioro, passando per il relais con ristorante stellato dentro un’antica vasca per il mosto, sempre vista vulcano: ecco i wine resort dove soggiornare, mangiare e godersi le bellezze dell’Etna. Sull'Isola non mancano i ristoranti, i bistrot e le caffetterie che sperimentano con la cucina vegetale, rivisitando i classici siciliani o spingendosi ancora più oltre: ecco 7 indirizzi per una cucina vegana e vegetariana a Palermo. Infine, quali sono le migliori insegne dove comprare cannoli, cassate e dolci di mandorle? Guida in 12 indirizzi alle pasticcerie di Palermo e dintorni.