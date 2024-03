Tour inedito alla Camera delle Meraviglie, (ri)ecco la fiera del vintage: cosa fare nel weekend

Vintage, meraviglia, risate. Questa è la ricetta del primo weekend di marzo. Apre le porte una stanza unica al mondo: in via Porta di Castro è possibile visitare con Terradamare la Camera delle Meraviglie. Ai Cantieri, invece, all'interno dello Spazio Noz torna la mostra mercato Opificia, dedicata ad artigianato e vintage. Intanto a teatro non mancheranno gli appuntamenti: come quello al Savio, dove sul palco arriva Teo Mammucari con il suo spettacolo "Sarà capitato anche a voi", mentre al Biondo "I ragazzi irresistibili", con Umberto Orsini e Franco Branciaroli. Tra gli itinerari consigliati c'è anche quello alla scoperta di piano Sant'Oliva. Non mancheranno poi aperitivi, eventi per bambini e concerti.

Tour alla Camera delle Meraviglie

Visite alla Camera delle Meraviglie, “una stanza unica al mondo”. Lo scrigno, nascosto in un palazzo tra le strade dell’Albergheria, nei pressi del mercato di Ballarò e nell'aria dell'antico letto del fiume Kemonia, torna visitabile grazie a Terradamare e alla famiglia Cadili-Giarrusso, i proprietari della dimora ottocentesca che nel 2003, durante la ristrutturazione dell'abitazione, ne scoprirono le pareti blu nascoste da strati d'intonaco.

La fiera dell'artigianato "Opificia"

Si svolgerà all’interno dello Spazio Noz ai Cantieri Culturali alla Zisa la mostra mercato “Opificia ai Cantieri”, fiera dedicata all’artigianato e al vintage organizzata dall’associazione Artigianando. All’interno del nuovo e ripristinato Padiglione 20 saranno diverse le postazioni con artigiani che esporranno borse pregiate cucite a mano, abbigliamento, gioielli di alto livello, ceramiche artistiche, vinili, e tanto altro.

Teo Mammucari al Teatro Savio

Teo Mammucari si mette a nudo e fa spettacolo, in un mix esplosivo di esperienza vissuta e maturità artistica. Organizzato e promosso da Eventi Olimpo, "Sarà capitato anche a voi" arriva a Palermo al Teatro Savio. Uomo e showman dalle mille sfaccettature, sul palco la sua comicità esplora e porta alla luce alcune grandi tematiche della nostra esistenza. Quante volte ci siamo chiesti il motivo che si nasconde dietro alle prove che la vita ci mette di fronte?

Itinerario alla scoperta del piano di Sant'Oliva

Un itinerario inedito alla scoperta del piano di Sant’Oliva, uno tra i più vasti della città, situato oltre le mura ed orientato verso la campagna settentrionale, a ridosso della Porta Carini. Un viaggio che parte da un meraviglioso tesoro cinquecentesco: la chiesa di San Francesco di Paola che sorge sul luogo dove si trovava anticamente la chiesetta di Santa Oliva in cui, secondo la tradizione, sarebbe stata sepolta la compatrona di Palermo e dentro il quale si nasconde un pozzo misterioso dai presunti poteri miracolosi.

Lo spettacolo "I ragazzi irresistibili" al Teatro Biondo

Umberto Orsini e Franco Branciaroli sono i protagonisti de "I ragazzi irresistibili" di Neil Simon, nella nuova edizione tradotta da Masolino D’Amico e messa in scena da Massimo Popolizio, che debutta nella Sala Grande del Teatro Biondo. Lo spettacolo è coprodotto dal Teatro Biondo insieme a Teatro de Gli Incamminati e Compagnia Orsini in collaborazione con CTB Centro Teatrale Bresciano.

Dove mangiare e bere a Palermo e provincia

La scena palermitana della pizza è piuttosto vivace, con indirizzi che lavorano sugli impasti e sugli ingredienti del territorio. Ma quali sono le migliori pizzerie di Palermo? Ecco la mappa. Dove mangiare invece fuori Palermo? Pizzerie gourmet, trattorie di mare, ristoranti gastronomici: da Cefalù a Monreale, ecco una guida con 11 locali da non perdere in provincia. E poi i dolci: ecco la nuova guida delle migliori pasticcerie d'Italia secondo Gambero Rosso, scopri quali sono nel Palermitano.

Quali sono invece gli indirizzi delle migliori enoteche di Palermo? Dall’insegna storica alle nuove leve, fino all’enoteca letteraria e quella con il vigneto alle spalle, c’è un panorama molto interessante nel capoluogo siciliano in una mappa tutta da scoprire. E chi, invece, preferisce bere altro? In questa mappa l'itinerario dei migliori cocktail bar tra gli indirizzi più interessanti per bevute classiche oppure più coraggiose. Tra negozi di spiriti, spazi underground, insegne di design e raffinate terrazze d’hotel.