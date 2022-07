Dal sottosuolo al teatro, che weekend: cosa fare a Palermo nel primo fine settimana di luglio

Primo (caldissimo) weekend di luglio. Sarà un fine settimana rovente in città, ma nonostante questo gli appuntamenti e le cose da fare non mancheranno. C'è chi si improvviserà turista, magari scoprendo angoli di Palermo fino ad ora sconosciuti (come le antiche fornaci Maiorana, raro esempio di archeologia industriale) e c'è chi invece preferirà uscire una volta tramontato il sole (magari andando a vedere al Teatro Massimo Luci della città di Charlie Chaplin). Mentre è possibile consultare qui il calendario completo di tutti gli appuntamenti, qui ecco una selezione di quelli "imperdibili".

Tour alle antiche fornaci Maiorana

Visite esterne e sotterranee a un raro esempio di archeologia industriale. Le Antiche Fornaci Maiorana sono un complesso costituito dal palazzo padronale, un magazzino, le stalle per i cavalli, un frantoio, un silos per materiali inerti e due fornaci Realizzato dalla famiglia Maiorana nel 1945 nell'area "feudo Barca", ppartenuta al principe di Belmonte, alle falde di Monte Pellegrino. La struttura, in parte fuori terra, si sviluppa su un’area di circa 3.000 mq, su una cava di calcarenite formata da cunicoli sotterranei percorsi dai binari sui quali scorrevano i carrelli che trasportavano il materiale della cava.

Charlie Chaplin a teatro

Con l’esecuzione dal vivo delle musiche originali e la proiezione del film muto, “Luci della Città” di Charlie Chaplin, ha inizio la programmazione estiva del Teatro Massimo di Palermo. Sul podio dell’Orchestra del Teatro dirige il Maestro Helmut Imig, uno dei maggiori specialisti di ricostruzione ed esecuzione di colonne sonore d’epoca per film muti. Scritto, diretto e interpretato da Charlie Chaplin, “Luci della città” è il film capolavoro del grande regista inglese e una delle pellicole più amate di sempre, caratterizzata da un aggraziato mix di comicità e denuncia sociale, densa di scene commoventi e gag esilaranti.

Visite alla Camera dello Scirocco

Insieme a Terradamare, sarà possibile visitare la Camera dello Scirocco di Villa Naselli di Gela, complesso di ambienti ipogei che si sviluppa sotto il giardino della casa cinquecentesca. Durante le visite, condotte dai conti Naselli, attuali proprietari e custodi del complesso appartenuto agli Alliata di Villafranca, si ammirerà la corte della villa e la rinascimentale Camera dello Scirocco, nota per le memorie delle feste organizzate già nel seicento, tra la nobiltà palermitana. Per partecipare all’evento è necessario acquistare i ticket tramite la pagina Terradamare.

Passeggiata selvaggia a Bosco Ficuzza

Hai mai provato a camminare in un bosco di notte? Hai mai sentito i rumori della natura che cerca di darti dei chiari messaggi? Falcon Walks organizza una passeggiata wild presso il Bosco della Ficuzza, “Il bosco di notte”. Punto di incontro: piazza Figurella (mercato ortofrutticolo) a Villabate. Rientro previsto per la mezzanotte. Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, cena a sacco e torcia.