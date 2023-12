Riapre il Montevergini, a Villa Pottino la fiera per i regali di Natale: cosa fare nel weekend

Benvenuto dicembre! Il primo weekend dell'ultimo mese dell'anno si presenta ricco di appuntamenti. Riapre il Montevergini con le Orestiadi, il festival diretto da Alfio Scuderi, e pure Palazzo Bonocore, con una mostra cross-mediale dedicata all'epopea dei Florio e chiamata "Palermo Felicissima". Non mancheranno gli appuntamenti per i bambini, come i laboratori pensati dalla Città dei ragazzi, e neppure per chi è a caccia dei regali di Natale, con Opificia a Villa Pottino. Spazio anche ai tour, come quelli alla villa dei mostri di Bagheria o a Palazzo Francavilla di fronte al Teatro Massimo.

Le Orestiadi al Montevergini

Le Orestiadi ritornano a Palermo con una doppia iniziativa curata da Alfio Scuderi, direttore artistico del Festival, per segnare un’importante occasione culturale come la riapertura al pubblico dello spazio per il Contemporaneo e di produzione teatrale denominato Nuovo Montevergini.

Palermo Felicissima a Palazzo Bonocore

Palazzo Bonocore apre al pubblico e diventa un museo virtuale. Il primo capitolo, a cui ne seguiranno altri, è legato alla storia della città, ma indagata in maniera nuova e 4.0. Si chiama "Palermo Felicissima" ed è una mostra interattiva e cross-mediale, nata dalla collaborazione tra CoopCulture e Odd Agency che unisce tecnologie avanzate e installazioni immersive per permettere al visitatore di interagire con un grande archivio di informazioni, per scoprire luoghi, persone, eventi, architetture.

Spettacolo di Lopez e Solenghi

Gli attori Massimo Lopez e Tullio Solenghi saranno i protagonisti dello spettacolo "Dove eravamo rimasti", in scena al teatro Al Massimo dal 1° al 9 dicembre prossimo. La regia è di Lopez e Solenghi con la collaborazione di Cappozzo. Sul palco anche la Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio.

Visite alla "villa dei mostri"

Tornano le visite serali nella dimora nobiliare voluta dal Principe di Palagonia, conosciuta come la “villa dei mostri” per le misteriose statue di cui è circondata. Come in un percorso iniziatico, si ammireranno, tra le tante meraviglie: lo scalone monumentale a doppia rampa in marmo di Billiemi, l’enigmatica “Sala degli Specchi” con il suo gioco di sovrapposizioni tra magia e realtà, gli affreschi settecenteschi raffiguranti le Fatiche di Ercole, i “mostri” che circondano la villa e altre sale visitabili per l'occasione.

Opificia a Villa Pottino

Artigianando porta all’interno dei saloni di Villa Pottino “Opificia”, la fiera dedicata al Natale e all’artigianato siciliano, all’enogastronomia e al vintage. Gli storici saloni del villino Liberty di via Notarbartolo ospiteranno trenta postazioni con artigiani provenienti da tutta la Sicilia che esporranno borse pregiate cucite a mano, abbigliamento, gioielli, ceramiche artistiche dipinte a mano, oggettistica sacra, presepi, sfere natalizie decorate e tanto altro.

Tour a Palazzo Francavilla

Visite guidate a Palazzo Francavilla insieme alla cooperativa turistica Terradamare. Sarà possibile ammirare una delle strutture nobiliari più interessanti del panorama artistico siciliano; il cui ingresso si trova nell’attuale via Ruggero Settimo e si affaccia su piazza Verdi, a fianco al tempio lirico della città, l’imponente Teatro Massimo. Luogo emblematico di una città che si trasforma, esce dalle sue mura, divenendo eterea e immensa.

Laboratori per bambini alla Città dei ragazzi

C'è un bellissimo quadro di Claude Monet conservato al Musée d’Orsay, “La gazza” è immerso in un morbido manto nevoso. E proprio partendo da questa tela impressionista, si srotoleranno i laboratori del prossimo weekend della Città dei Ragazzi: ovviamente a Palermo la neve cade raramente, ma i bambini (anche piccolissimi) potranno “annusarla” con pastelli, tessere, collage; creando fiocchi di carta o fiori delicati che spunteranno ribelli, come “Il bucaneve” protagonista della candida fiaba di Andersen, da ascoltare seduti sui cuscinoni colorati.

Lo spettacolo del Teatro Libero

Al Teatro Libero in scena N.E.R.D.s Sintomi, una produzione Teatro dei Filodrammatici di Milano, testo e regia Bruno Fornasari, con con Tommaso Amadio, Emanuele Arrigazzi, Riccardo Buffonini e Umberto Terruso. N.E.R.D. in medicina è l’acronimo che indica il reflusso non erosivo, un classico bruciore di stomaco fastidioso ma apparentemente innocuo. Siamo in un agriturismo, ecco una famiglia tradizionale: padre, madre e quattro figli maschi.

Dove mangiare e bere a Palermo e provincia

La scena palermitana della pizza è piuttosto vivace, con indirizzi che lavorano sugli impasti e sugli ingredienti del territorio. Ma quali sono le migliori pizzerie di Palermo? Ecco la mappa. Dove mangiare invece fuori Palermo? Pizzerie gourmet, trattorie di mare, ristoranti gastronomici: da Cefalù a Monreale, ecco una guida con 11 locali da non perdere in provincia. E poi i dolci: ecco la nuova guida delle migliori pasticcerie d'Italia secondo Gambero Rosso, scopri quali sono nel Palermitano.

Quali sono invece gli indirizzi delle migliori enoteche di Palermo? Dall’insegna storica alle nuove leve, fino all’enoteca letteraria e quella con il vigneto alle spalle, c’è un panorama molto interessante nel capoluogo siciliano in una mappa tutta da scoprire. E chi, invece, preferisce bere altro? In questa mappa l'itinerario dei migliori cocktail bar tra gli indirizzi più interessanti per bevute classiche oppure più coraggiose. Tra negozi di spiriti, spazi underground, insegne di design e raffinate terrazze d’hotel.