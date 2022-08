La Tonnara Bordonaro by night, weekend di visite sotto la guida dello scrittore Ninni Prestigiacomo

Tutto quello che avreste voluto sapere sulla Tonnara Bordonaro di Palermo e nessuno vi ha mai raccontato.



Iniziano tutti i venerdì, sabato e domenica alle 20 i percorsi serali all’interno della tonnara di Vergine Maria in piazza Bordonaro 9.



Sotto la guida dello scrittore Ninni Prestigiacomo, divisi in turni, si potrà scoprire la storia della Tonnara, visitarne le stanze e in particolare la sua torre. Il percorso gratuito prevede anche la visita della mostra “Linee d’acqua” di Salvatore Caputo”. La visita è riservata a chi cena o fa aperitivo al ristorante o consuma un cocktail al bar dalle 19,30.

Il menù è disponibile su www.tonnarabordonaromenu.it. È consigliata la prenotazione attraverso il sito www.tonnarabordonaro.it.