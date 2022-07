Le sere al parco di Villa Tasca, un fine settimana di concerti e cene all'aria aperta

Un lungo weekend di musica, cene e aperitivi nel parco di villa Tasca (viale Regione Siciliana Sud-Est, 397) aperto nel pomeriggio e la sera, dalle 16 alle 24.

Da giovedì 7 a domenica 10 luglio, il parco urbano di sei ettari di proprietà dei conti Tasca d’Almerita, da poco premiato dal ministero della Cultura per il suo progetto di restauro e valorizzazione, ospiterà un concerto ogni sera e tante attività all’aria aperta per le famiglie e bambini e continuerà le attività culturali delle visite guidate alla villa e le aperture giornaliere.

Giovedì 7 luglio, alle 21, si esibiranno i Check Soul con un repertorio soul e funk di icone come Aretha Franklin ed Amy Winehouse. Venerdì 8 luglio, ci sarà il rock ’n' roll dei The Two Giants Trio, che propone un repertorio anni ’50 di swing e Rhythm and blues. Sabato 9 luglio, alle 19, si propone un programma di Soft Blues.

Domenica 10 luglio, alle 21, si esibiranno Pacha Kama, che con le loro sonorità condurranno gli spettatori in un viaggio nel Sud dell'America: Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Perù, Uruguay e Venezuela. Visite: il parco, il giardino romantico e la dimora storica di Villa Tasca sono visitabili nel weekend con Esplora Siti Sicilia. Per info, costi e prenotazioni: esplorasitisicilia@gmail.com. Oppure tutti i giorni, per gruppi (minimo 10 persone), con calice di vino e rinfresco. Per info, costi e prenotazioni: info@villatasca.com. Ingresso giornaliero 3,50 euro.