Le sere al parco di villa Tasca: un weekend tra concerti e stand up comedy

Un lungo weekend di musica, stand up comedy nel parco di villa Tasca (viale Regione Siciliana Sud-Est, 397) aperto nel pomeriggio e la sera, dalle 16 alle 24. Da giovedì 30 giugno a domenica 3 luglio, il parco urbano di sei ettari di proprietà dei conti Tasca d’Almerita, da poco premiato dal ministero della Cultura per il suo progetto di restauro e valorizzazione, ospiterà un concerto ogni sera e tante attività all’aria aperta per le famiglie e bambini e continuerà le attività culturali delle visite guidate alla villa e le aperture giornaliere.

Giovedì 30 giugno, alle 21, si esibiranno Alessio Oliva e Sebastian Torres. Il duo interpreterà un repertorio della tradizione dei trovadores latinoamericani: Atahualpa Yupanqui, Victor Jara, Violeta Parra, Mercedes Sosa, Silvio Rodriguez. Per I bambini, invece, “Play with Mommy”.

Venerdì, 1 luglio, dalle 21, ci sarà il dj set internazionale di Gianluca Zuccarello. Sabato 2 luglio (alle 19), toccherà alla musica soft jazz e dalle 20 alle 22, per i più piccoli. “Giochiamo con le torce" con #RangeAnita. Domenica 3 luglio, è in programma, alle 21, lo spettacolo di stand up comedy, con Pippo Ricciardi, che proporrà lo spettacolo “Pippo per un’ora”, tra monologhi autobiografici, battute, poesie, sceneggiature di film inesistenti, pezzi alla chitarra e comicità.

Visite: il parco, il giardino Romantico e la dimora storica di Villa Tasca sono visitabili nel weekend con Esplora Siti Sicilia. Per info, costi e prenotazioni: esplorasitisicilia@gmail.com. Tutti i giorni, per gruppi (minimo 10 persone), con calice di vino e amuse-bouche o con rinfresco. Per info, costi e prenotazioni: info@villatasca.com. Ingresso giornaliero 3,50 euro, abbonamento 12 euro.