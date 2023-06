Notti d'estate a Villa Tasca: musica, dj set, jukebox e cinema sotto le stelle

La musica live, il cinema sotto le stelle, i dj set e tante attività per i bambini. In questo week lungo, da giovedì 29 giugno a domenica 2 luglio il parco di Villa Tasca (viale Regione Siciliana Sud Est, 397) offre un programma delle “notti magiche” che coinvolgerà le famiglie con i bambini, gli appassionati della musica, ma anche gli amanti dei film.

Giovedì (29 giugno), dalle 18 ci sarà la “Baby dance” con “AmichedellaNatura” alle 20, ci sarà l’appuntamento con “Jukebox”, con il pubblico che potrà scegliere canzoni su richiesta. Venerdì (30 giugno), dalle 18, ci sarà il laboratorio per bambini “Arte, natura e movimento” con Amiche della Natura e a seguire (alle 20:45) il concerto del trio Slig (Francesco D’Angelo, voce e chitarra, Rossella Aprile violino e Laura Micale, batteria e percussioni).

Sabato (1 luglio), dalle 18 si organizzano i laboratori “Curiamo l’orto”, “Esplorazione luminosa” e “Fiabe sotto le stelle”. Con “Amiche della natura” i bambini potranno annaffiare alberi e fiori ed esploreranno il parco con torce e racconti. E dalle 21, ci sarà il djset con SoniqPhil.

Domenica (2 luglio), dalle 20.45, l’appuntamento con #Cinemalparco è con “Space Jam”, film del 1996 in cui il campione di basket Michael Jordan va in soccorso di Bugs Bunny e dei suoi amici che hanno bisogno di lui per vincere una partita contro i malvagi Nerdluks, una banda di creature provenienti dallo spazio.

È possibile prenotare, tramite i canali social (Facebook e Instagram) del parco un aperitivo o una cena (tra pizza, hamburger e altri piatti). Il parco sarà aperto dalle 17 all’1. Tutte le attività sono gratuite, si può accedere al parco con biglietto giornaliero (4,50 euro) o abbonamento annuale (12 euro).