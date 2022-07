Dal dj set di Othelloman allo yoga all'aria aperta: weekend al parco di Villa Tasca

Un lungo week-end di musica, cene e aperitivi nel parco di villa Tasca (viale Regione Siciliana Sud-Est, 397) aperto nel pomeriggio e la sera, dalle 16 alle 24. Da giovedì 21 a domenica 24 luglio, il parco urbano di sei ettari di proprietà dei conti Tasca d’Almerita, ospiterà un concerto ogni sera e tante attività all’aria aperta per le famiglie e bambini.

Giovedì 21 luglio, alle 20, ci sarà il dj set di Othelloman con il suo “arredamento sonoro”. Venerdì 22 luglio, dalle 21:00, toccherà ai Marilù Band, una delle rock'n'roll più rappresentative in Italia con tanti tour nel paese e in Europa e un disco all’attivo, “Soltanto un Twist”, pubblicato con la Muddy Waters Records”). Sabato 23, dalle 19, è il momento del Jazz Manouche e domenica 24, alle 19, toccherà alla musica d’ambiente e soul. Previste inoltre lezioni di yoga.

Informazioni e ingressi: ogni sera sarà possibile prenotare un tavolo (scrivendo un messaggio alla pagina Facebook di Villa Tasca) per l’aperitivo o la cena (hamburger, fritture, Fish&Chips e pizze). Il biglietto di ingresso fino alle 18 costa 3,50 euro e dopo le 18 costa 3 euro (un ticket cumulabile e riscattabile per acquistare o rinnovare l’abbonamento annuale di 12 euro). In alternativa si può acquistare una drink/food card di 5 euro, che oltre all’ingresso può essere spesa nell’area ristoro per bere o mangiare.