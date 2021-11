Riso, Salinas e Steri: un weekend alla scoperta della bellezza di Palermo

Scoprire i segreti della nobile famiglia che osò ribellarsi a Re Martino, e per questo fu distrutta. Camminare tra i reperti e partecipare ad un aperitivo letterario, o visitare una collettiva di artisti italiani e greci a confronto. E’ il weekend che si prepara per Palermo, nei siti in cui la biglietteria e i servizi sono curati da CoopCulture: a partire da Palazzo Chiaromonte, lo Steri che questo fine settimana riapre la “camera ipogeica” che di solito non fa parte del circuito di visita: da scoprire partecipando ad una visita guidata (sabato e domenica alle 12, biglietto 12 euro) che permetterà di comprendere il complesso monumentale dei Chiaromonte: dalla straordinaria Sala dei Baroni con il soffitto restaurato, la Vucciria di Guttuso di recente musealizzata con un nuovo allestimento, le carceri della Santa Inquisizione spagnola con i graffiti dei prigionieri, e la Sala delle Armi dove da pochi giorni sono esposti i reperti (finora conservati al Salinas) ritrovati nel 1973 durante una delle prime campagne di scavo.

Se invece si vuole visitare una delle collezioni più importanti del Mediterraneo - con pezzi straordinari tra cui la famosa Pietra di Palermo con il lungo elenco di nomi dei faraoni - bisogna raggiungere proprio il Museo archeologico Salinas, ospitato in un antico convento seicentesco con due chiostri, una bellezza inaspettata nel cuore della città; e la bellissima Sala delle Metope che sabato alle 18,15 ospita un incontro con la scrittrice Carola Susani, pronta a raccontare la “sua” Penelope; è un nuovo appuntamento di Woman in love.

Se invece si vuole completare degnamente la visita ai reperti, ci si può fermare nel chiostro per la colazione mattutina o un aperitivo al tramonto. Infine al Museo d'arte contemporanea Riso, oltre alla collezione permanente, si può visitare la collettiva “Waag. We Are All Greeks!” che vede coinvolte la Sicilia e la Grecia in un unico progetto artistico che è partito da Salonicco. La mostra, dedicata al bicentenario della lotta greca per l'indipendenza, è curata da Francesco Piazza che l’ha ideata con Vassilis Karampatsas. Espongono 15 artisti italiani e greci di ultima generazione. E sempre CoopCulture ha lanciato un biglietto combinato che permette di visitare Palazzo Chiaromonte Steri, il Museo archeologico Salinas e l'Orto Botanico con un unico tagliando: vi regaleranno le due app per scoprire i segreti dell'Orto e del Museo.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...