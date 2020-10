"Weekend day fever", a Villa Filippina arriva il brunch tra gusto e intrattenimento

Rigenerarsi e reinventarsi ai tempi del Covid-19. Il Parco di Villa Filippina (piazza S. Francesco di Paola 18 – Palermo) propone il “Weekend day fever”, un nuovo format di gusto e relax tutti i fine settimana immersi nel verde del centro storico di Palermo.

Sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre dalle ore 12.00 alle 18.00 la proposta è di un brunch a base di carni, formaggi e verdure ed uno speciale menù bimbi con prodotti direttamente dal Mercato dei Produttori “Contadini in Villa”. Nel rispetto delle normative anti Covid-19 dell’ultimo DPCM e delle ordinanze del Presidente della Regione Siciliana e del sindaco della Città di Palermo, tutti i sabati e le domeniche, il tutto sarà allietato (durante il pranzo) da uno spazio di intrattenimento musicale e non solo.

Sabato 31 ottobre sarà la volta del folk dei The Vito Movement, il gruppo formato da Giovanni Parrinello, Marco Raccuglia e Giacomo Scinardo, che negli scorsi mesi ha vinto il premio del pubblico al Musicultura 2020. Domenica 1 novembre toccherà al Dream up trio, con il loro repertorio di pezzi classici e moderni, italiani e internazionali, in chiave acustica.

L’evento si svolgerà nelle condizioni meteo permettendo, per un massimo di 250 posti a sedere tra tavoli e appoggi negli spazi dello storico Parco che consta di un’area dedicata di 4.000 metri quadrati. Il brunch sarà servito al tavolo. Max 4 persone se non congiunti (come da normativa). Prenotazione obbligatoria. Ticket: brunch adulti 15 euro, menù bambini 10 euro. A prezzi ridotti per i bambini l’accesso all’area minigolf e ai gonfiabili con gestione secondo i protocolli anti Covid-19.

Menù: carni e verdure grigliate, salumi e formaggi, street food siciliano. Incluso nel prezzo un soft drink, birra o vino a scelta. Le giornate sono organizzate in collaborazione con ModCafè e Giuseppe Scelta Events.