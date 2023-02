Musica live, laboratori per bambini e buon cibo: weekend di Carnevale al Parco Villa Filippina

Weekend di musica e intrattenimento per i bambini e gli adulti in occasione del Carnevale al Parco Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18) da venerdì 17 a domenica 19 febbraio. Dal venerdì alla domenica durante il periodo invernale è aperta l’area ristoro al chiuso del Monsù (venerdì a cena, sabato a pranzo e cena, domenica a pranzo) per gustare i piatti unici del giorno e una grande varietà di pizze. Per i più piccoli c’è un’area giochi riservata.



Venerdì 17 “Carnival party” a partire dalle 20.30 con la cena al Monsù. Alle 22.30 Franco Funky live e dj set di Fabio Flesca, Max Cinquemani e Cristian Vinci (percussion live). Sabato 18 musica live con i Tamuna alle 22.30 con opening act di Ponente alle 22.00. A mezzanotte si continua con il dj set del The Vito Movement. Tre formule per la serata di sabato: apericena con servizio al tavolo e concerto 18 euro, pizza con servizio al tavolo e concerto 25 euro, drink al banco e concerto 10 euro.



Per i bambini sabato 18 e domenica 19 accesso all’area gonfiabili dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 con un ticket. Laboratori creativi (creazione braccialetti, pupazzetti e mascherine di Carnevale, pittura) a cura dell’associazione APS CreArt Eventi sabato e domenica dalle 9.30 alle 18.00 con un ticket. Sempre sabato e domenica spettacoli di animazione per i bambini di ogni età, con accesso gratuito: animazione, sfilata e magia, sabato dalle 10 alle 12. Domenica, dalle 13 alle 14, animazione e bolle con Mago Pallino. Ancora sabato il Mercato dei Contadini dalle 9 alle 14 sotto i portici di Villa Filippina. Sabato e domenica possibilità di godersi un momento di relax in famiglia o con gli amici gustando i piatti e le pizze a pranzo nell’area del Monsù al chiuso.



Prenota il tuo tavolo al Monsù online su

https://reservation.carbonaraapp.com/Italia/Palermo/MONSU-VILLA-FILIPPINA/. Consulta il menù digitale su Monsù (waiterio.com). Gli eventi sono realizzati con il supporto di Riolo e Forst Sicilia.