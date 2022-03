Wednesday easy jam session diretta da Riccardo Lo Bue al Miles Davis jazz club

La jam session del Miles Davis é un ritrovo di pubblico appassionato e ovviamente di musicisti, anche non professionisti, che hanno l'opportunità di mettere alla prova la loro abilità di improvvisatori, il tutto con un puro spirito di divertimento e non in modo competitivo.

Questi appuntamenti sono un terreno fertile per l'incontro di musicisti, appassionati e il conseguente scambio di idee.

Questa Jam Session, eccezionalmente il mercoledi e non il giovedi a causa della partita dell' Italia, è diretta dal contrabbassista Riccardo Lo Bue