Stop phone: il webinar su rischi fisici ed elettromagnetismo, posturale e su strada

Proseguono gli interventi di prevenzione e promozione della salute sul corretto e consapevole utilizzo di smartphone e device, inseriti nel progetto pilota “Stop-Phone” realizzato dall’Asp di Palermo, con la collaborazione di Vivi Sano Ets e la rete inter-istituzionale. Un intervento che prevede attività di prevenzione dedicate agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado e attività di formazione dedicate alle figure adulte.

Dopo i seminari online che hanno affrontato le tematiche legate alla deriva social, ai rischi del web e l’esame delle iniziative legislative che possono arginare un fenomeno sociale in ascesa, è in programma un incontro che focalizza l’attenzione sui rischi psicologici derivanti da un uso smodato dei cellulari.

Il webinar - rivolto a genitori, docenti, educatori, operatori del sociale, catechisti compresi per fissare regole d'uso con i propri figli, alunni, allievi adottando giuste strategie comportamentali - è gratuito. E’ possibile partecipare registrandosi tramite il seguente link. L’appuntamento successivo, in programma il 26 marzo, approfondirà i rischi fisici - elettromagnetismo, posturale e su strada. Per informazioni collegarsi al sito www.vivisano.org.