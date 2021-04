"Sotto un cielo di ferro e di gesso l'uomo riesce ad amare lo stesso": webinar a Termini Imerese

Mercoledì 14 aprile apre la rassegna webinar “Sotto un cielo di ferro e di gesso / l’uomo riesce ad amare lo stesso”, promossa dal Comune di Termini Imerese - Assessorato allo Sviluppo Sociale in collaborazione con la Biblioteca Liciniana e le scuole superiori della cittadina. Il titolo, tratto da una canzone di Lucio Dalla, costituisce il file rouge dei quattro appuntamenti pensati per offrire ai giovani uno spazio di ascolto e confronto.

“Ho avuto occasione di ascoltarli a scuola - dice l’assessore Maria Concetta Buttà - hanno usato parole che rivelano qualcosa che trascende persino la condizione di assoluta precarietà in cui si sentono precipitati. Un grido muto, un’urgenza. Nella domanda del “perché tutto questo”, e ancor più del “come ne usciremo”, c’è tutta la solitudine in cui si percepiscono e il desiderio che qualcuno che li guardi davvero”.

L’incontro di apertura, previsto mercoledì 14 aprile, avrà come ospite Valerio Montalbano, giovane ingegnere palermitano e autore del romanzo “U Dutturi”, dove racconta la storia della sua famiglia e del padre ucciso dalla mafia. Sempre in aprile, il 23 aprile, gli studenti si confronteranno con Salvatore Snaiderbaur, ex docente universitario e manager, oggi fondatore di One City Mission, una no profit per i mendicanti e gli homeless di New York. Gli incontri proseguiranno in maggio e ad incontrare i giovani non saranno né esperti né relatori, ma altrettanti uomini e donne chiamati a condividere il modo in cui vivono, lavorano e coltivano le loro passioni oggi.

“La rassegna nasce da questo grido che sfida noi adulti e chiede una relazione, un luogo capace di dialogare con il loro “essere al mondo” conclude l’Assessore Buttà “Condividere con loro storie di uomini e donne che, nonostante la crisi pandemica, giorno per giorno continuano a costruire ed offrire il proprio contributo di senso e di valore, ci è sembrato il modo più adeguato per tentare una risposta”.