Corretto e consapevole utilizzo del telefonino: arriva "Stop phone", online tre webinar

Corretto e consapevole utilizzo dello smartphone. E’ l’obiettivo del progetto pilota “Stop-Phone” realizzato dall’Asp di Palermo, con la collaborazione di Vivi Sano Ets e la rete inter-istituzionale.

Un intervento di prevenzione, rimodulato durante la pandemia, che oggi propone tre seminari online per approfondire i rischi collegati all’uso, abuso e dipendenza da smartphone e device con l’obiettivo di fare acquisire competenze alle figure adulte. Dai genitori ai docenti, dagli operatori sportivi a quelli del sociale, catechisti compresi, per consentire loro di acquisire le conoscenze sui rischi correlati ad un uso smodato e accrescere le proprie competenze per svolgere il proprio ruolo e avere i mezzi per fissare regole d'uso con i propri figli, alunni, allievi adottando giuste strategie comportamentali.

Ecco il programma condiviso dagli esperti di Stop-Phone:

29 gennaio, rischi fisici

26 febbraio, rischi psicologici

26 marzo, rischi sul web

La partecipazione gratuita per 1000 iscritti attraverso la registrazione con un link unico.