Inquinamento, un webinar online sull'impatto antropico delle falde acquifere

“Inquinamento: impatto antropico sulle falde acquifere” è il terzo webinar, che si terrà venerdì 11 dicembre alle 15:00 in diretta sui canali social dell’associazione People Help the People, nell’ambito de “La Città e la gestione dell’acqua e delle risorse naturali”, un progetto finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. (AICS). Il webinar sarà moderato da Giuseppe Labita, coordinatore del progetto in Sicilia, con l’intervento di David Bongiorno, Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Palermo.

L’acqua ricopre il 70% della superficie terrestre, ma è anche presente nei ghiacciai e nevai, nell’atmosfera come vapore acqueo e negli organismi viventi come costituente fondamentale. Ne abbiamo bisogno per bere, per cucinare, per lavare, per l’agricoltura, per le industrie, per l’energia, per i trasporti, per i riti, per il divertimento, per la vita.

Ma quanto curiamo le sorgenti di acqua? "Lo stato di salute delle risorse idriche - sostiene Giuseppe Labita, coordinatore del progetto in Sicilia - risente inevitabilmente dell‘ impatto antropico, sia a causa di un eccessivo sfruttamento dovuto ad una sempre maggiore richiesta d’acqua, sia per la mancanza di sistemi di depurazione e di norme specifiche che, in molte aree del pianeta, portano ad un degrado delle risorse idropotabili. In Italia circa il 60% dei fiumi e dei laghi non è in buono stato e molti di quelli che lo sono non vengono protetti adeguatamente".

Il progetto “Le città e la gestione sostenibile dell’acqua e delle risorse naturali” ha l’obiettivo di contribuire ad una maggiore conoscenza e consapevolezza dei cittadini sui contenuti dell’Agenda 2030 favorendo cambiamenti di comportamento e atteggiamenti attivi per la diminuzione dell’impatto antropico sull’ambiente. E’ realizzato dal Centro per il Volontariato Internazionale (CeVI) di Udine, con un partenariato costituito da gestori dell’acqua - MM Spa (Milano), CAFC (Udine), dal Comune di Milano (Ass. Transizione Ambientale), Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Università di Udine (DPIA); organizzazioni della società civile: Comitato Italiano per il Contratto Mondiale dell’Acqua (CICMA), Cittadinanzattiva, People Help the People (PHP), Gruppo Missioni Africa (GMA), Solidarietà e Cooperazione CIPSI, progetto co-finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) con AID 11788.