Come parlare in pubblico per lasciare un segno: il webinar formativo online

Il Consorzio Cev, che riunisce oltre 1.100 enti locali in tutt’Italia, organizza il webinar gratuito "Come parlare in pubblico per lasciare un segno", il 13 maggio dalle ore 12 alle ore 13, con la docenza della dott.ssa Daniela De Meo, direttrice dell'Accademia nazionale della voce.

“È importante che un ente locale sappia comunicare - sottolinea Andrea Tasinato, presidente del Consorzio Cev - perché molto spesso gli amministratori dedicano molte energie nel fare e nel costruire, ma si dimentichiamo del dire, del comunicare. Questo è però un limite. Oltre a saper fare, è importante saper dare comunicazioni efficaci, saper spiegare bene le cose ai cittadini”.

Della stessa opinione è anche Gianfranco Gentile, portavoce Cars (Comitato Amministratori Regione Sicilia) e presidente del Consiglio comunale di Pettineo, che afferma: "Siamo compiaciuti che il Cev abbia posto in essere questo webinar, perché crediamo che la comunicazione sia molto importante nel percorso di ogni amministratore pubblico. Ringrazio il dott. Andrea Tasinato, Presidente del Cev, per averci coinvolto in questo momento di formazione e crescita".

L’evento online si pone l’obiettivo di approfondire le tecniche che consentono di migliorare la comunicazione verbale, comunemente conosciute con il nome di "public speaking", in particolare rispetto all'uso della voce, grazie alla preziosa collaborazione della vocal coach. Effettivamente, come evidenzia Tasinato, “tutti sappiamo scrivere, ma descrivere un libro è un altro mestiere. Succede la stessa cosa con il parlare: tutti abbiamo imparato a parlare da bambini, ma il saper parlare è un’altra cosa. È necessario imparare delle tecniche, come per la scrittura, disponibili sul mercato”. Per iscriversi all’evento, è sufficiente inviare una mail all’indirizzo comunicare@consorziocev.it.