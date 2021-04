Accelera con Amazon, in streaming il webinar per la digitalizzazione delle piccole e medie imprese

Continuano gli appuntamenti di “Accelera con Amazon”, con una nuova sessione di webinar gratuiti mercoledì 21 aprile, dedicati alla digitalizzazione delle piccole e medie imprese, organizzata in collaborazione con gli uffici territoriali Confapi di Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia.

Confapi, nata nel 1947, rappresenta oggi la sintesi di un ampio sistema di Pmi: 83 mila imprese con più di 800mila addetti che applicano i 13 Contratti nazionali di lavoro firmati da Confapi (dati Inps); 60 sedi territoriali e distrettuali; 13 Unioni nazionali e un’Associazione nazionale di categoria a cui si aggiungono 2 Gruppi di interesse e 13 Enti bilaterali.

Il webinar, che si svolgerà mercoledì 21 aprile alle ore 16, si inserisce nell’ambito del programma di formazione gratuito “Accelera con Amazon”, realizzato in collaborazione con ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, Mip Politecnico di Milano Graduate School of Business, Confederazione italiana della piccola e media industria privata (Confapi), la principale organizzazione di rappresentanza delle Pmi italiane e Netcomm, il Consorzio del Commercio Digitale Italiano, per accelerare la crescita e la digitalizzazione di oltre 10.000 piccole e medie imprese italiane (Pmi).

Per l’occasione, Riccardo Mangiaracina, Direttore International Flex Emba al Mip Politecnico di Milano e Responsabile scientifico dell’Osservatorio eCommerce B2c della School of Management del Politecnico di Milano, tratterà l’argomento della “Introduzione alle vendite online” affrontando i temi dell’evoluzione del mercato e-commerce B2C in Italia, della rilevanza strategica dell’e-commerce e delle fonti del valore, fino ai canali di vendita. Francesca Pellizzoni, Senior Program Manager Sbe di Amazon, spiegherà come vendere sullo store Amazon, illustrando i passaggi necessari per iniziare a vendere online passo dopo passo. Un momento di confronto finale consentirà agli iscritti di approfondire i temi emersi.

Il webinar gratuito riservato alle aziende iscritte presso gli uffici territoriali di Confapi sarà un’occasione di confronto e formazione con l’obiettivo di accelerare la digitalizzazione e implementarne la propria presenza in rete. Le aziende interessate a partecipare agli eventi parte del programma “Accelera con Amazon” possono iscriversi a questo link.