We love Jamba, ai Candelai un evento per ricordare la leggenda del rap palermitano

Mercoledì 22 dicembre, dalle ore 21 presso i Candelai a Palermo, "Pugni al sole - Legacy of a legend", un evento per celebrare Jamba.

Il 22 dicembre del 1981 a Palermo nasceva Giuseppe Giambertone in arte Jamba: rapper, videomaker e operatore culturale che è stato e resta un punto di riferimento imprescindibile per la vita artistica e sociale di questa città.

È per questo che We Love Jamba, in collaborazione con i Candelai e PunkFunk, vuole celebrarlo il giorno del suo compleanno con "Pugni al sole - Legacy of a legend": un evento che riunirà alcune tra le più importanti personalità dell'hip hop made in Palermo (e non solo) che hanno condiviso il proprio percorso artistico e umano con Jamba.

Sarà una grande festa che sarà svelata passo dopo passo, un importante capitolo del grande patrimonio culturale che questo unico e immortale artista ci ha donato. Info: www.pugnialsole.it.