“Waiting for Christmas” un concerto jazz dedicato al Natale, tra Christmas song e standards del repertorio americano e non solo.

Avvolti in una atmosfera intima il duo, già collaudato da una lunga amicizia e la passione per la musica, avvolgerà il pubblico con voci stilisticamente raffinate, Vicio Rinella e Pinetta Ferro saranno supportati da Fabio Lo Verde al pianoforte, Valerio Buscetta al contrabbasso, Piero Venturella alla batteria.