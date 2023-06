Birra, musica e cibo da strada: a Geraci la quinta edizione del Vucciria Beer Fest

Ritorna uno degli eventi più attesi delle alte Madonie. Il Vucciria Beer Fest, ormai alla quinta edizione, scandisce l'estate Geracese. Organizzato da "Alla Vucciria Ristopub" di Fabrizio Coco, con il patrocinio del Comune di Geraci Siculo, e di vari sponsor, si snoda su corso Vittorio Emanuele.

Stand di birra artigianale, gastronomia, cibo di strada. Musica dal vivo e dj set per amalgamare il tutto. Non mancheranno momenti anche per i più piccoli, e in modo particolare nella giornata di domenica. Sarà presente in via ufficiosa, non del tutto formata per motivi burocratici, la consulta giovanile. Con un suo stand, realizzerà delle piccole attività. Sarà un banco di prova per eventi e iniziative future. L'appuntamento è quindi per il terzo weekend di luglio, 14-15-16, a Geraci Siculo. Parola d'ordine: fare Vucciria.