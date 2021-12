"Il volto e l'anima", da Al Karah la bipersonale di Mimmo Sportillo e Giovanna Garofalo

"Il volto e l'anima": è il titolo della bipersonale a cura di "Sicily Evolution Events", che si terrà a Palermo sabato 18 e domenica 19 dicembre, nello spazio culturale "Al Karah ", in piazza Alberico Gentili. In mostra, le opere di Mimmo Sportillo e Giovanna Garofalo: l'uno, esperto in ritratti effettuati con la penna bic, l'altra, artista versatile che si esprime con tecnica ad olio. Il vernissage, in programma a partire dalle 10:30 di sabato 18, vedrà gli interventi di Filippo Lo Iacono e Stefania Chiavetta, che commenteranno le opere esposte. A seguire, un momento dedicato all'arte del benessere con una dimostrazione in loco. Protagonista, Giovanni Riolo, esperto nelle esperienze shiatsu. Ospiti dell'evento, gli scrittori Myriam De Luca e Renato Castagnetta. Presenti anche Anna Maria Perpero, che esporrà i bambinelli di cera e l'Azienda Agricola Galante, eccellenza del territorio. Ingresso libero, consentito fino all'esaurimento dei posti. Mascherina e super green pass obbligatori.