"Volevo fare il ballerino", lo spettacolo di solidarietà al Teatro Convento Cabaret

Una domenica così: pomeridiana e tutta da ridere. L’associazione “Combatti la malattia con un sorriso” porta in scena “Volevo fare il ballerino”, il 26 febbraio alle 18 al teatro Convento Cabaret di via Castellana Bandiera 66 a Palermo. Sul palco una divertente carrellata di personaggi interpretati da Emanuele Beltrame, dove nessuno è ballerino ma è come se lo fossero tutti. Ognuno col suo talento: un cantante lirico, un sosia di Raffaella Carrà, un mago mentalista, una spagnola. Il biglietto di ingresso per assistere allo spettacolo costa 10 euro. L’associazione “Combatti la malattia con un sorriso” è un progetto coadiuvato dall’ Uildm, Unione lotta distrofia muscolare italiana, e gestito da Roberta Gaudenti con l’obiettivo di raccogliere fondi per comprare materiale medico per la dottoressa e pneumologa Grazia Crescimanno, e portare avanti insieme ad altre associazioni un progetto, per creare un punto di riferimento medico per patologie rare all’ospedale Policlinico di Palermo. Oltre agli spettacoli teatrali, non mancheranno i concerti e i laboratori per aspiranti comici di “Sicilia Cabaret”. Gli interessati a esordire sul palco possono telefonare.