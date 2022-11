Voci di piccole donne, la performance di teatro e danza alla Piccola Accademia dei Talenti

In occasione della Giornata mondiale dei diritti dei bambini e della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Piccola Accademia dei Talenti porta in scena per il secondo anno consecutivo, lo spettacolo dal titolo: "Voci di piccole donne". Uno spettacolo, in scena presso l’auditorium Marcello Puglisi di Palermo Venerdì 25 novembre alle 21, patrocinato dal Comune di Palermo.



Scritto e diretto da Simona D'Angelo, regista e coreografa nonché direttore artistico dell'accademia, lo spettacolo vede come protagoniste le bambine. Attraverso la recitazione, la danza e la musica, le bambine che frequentano l'accademia porteranno in scena molteplici realtà del mondo contemporaneo, nelle quali i fondamentali diritti dei bambini e in particolare delle donne, vengono calpestati.



Le performance sui temi toccanti che le bambine porteranno in scena, arriveranno al cuore molto prima di una notizia appresa da uno strumento di informazione classico, proprio perché i fatti verranno rivissuti dal pubblico attraverso emozioni dirette. Per la seconda volta, lo spettacolo di Simona D’Angelo, a nome di tutta la Piccola Accademia dei Talenti, promuoverà una raccolta fondi da destinare all'associazione "Asignados-SxD", una organizzazione no profit di Truijillo in Perù che con tanto amore e dedizione si occupa delle necessità primarie dei bambini che vivono in estrema povertà.



Le donazioni saranno quindi interamente devolute a supporto di questi bambini del Perù per i quali, le bambine partecipanti allo spettacolo, contribuiranno a inviare in questo modo un concreto messaggio di solidarietà. L'ingresso al teatro avverrà con un invito da ritirare direttamente presso la sede della Piccola Accademia dei Talenti, in via Giuseppe Paratore 17 di Palermo. In questa occasione per chi lo vorrà, si potrà effettuare eventuale donazione.