"Voci dall'aldilà", la conferenza di Giuliano Falciani al San Mattia ai Crociferi

Venerdì prossimo 16 febbraio il ricercatore e scrittore Giuliano Falciani terrà a Palermo la conferenza Voci dall'aldilà: la vita che continua affrontando il tema dei casi di pre-morte e del fenomeno delle Nde (Near Death Experience). Cosa c’è dopo la vita? Cosa accade al momento della morte e dove continua a esistere l’anima. A queste e ad altre domande risponderà Giuliano Falciani autore di diversi libri sull’argomento e presidente dell’associazione SaraS. La conferenza si terrà a Palermo presso la sala San Mattia ai Crociferi in via Torremuzza 21. L’ingresso è libero e gratuito senza prenotazione.

Gallery