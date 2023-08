A voce spiegata, laboratorio per il corpo con Francesca Della Monica allo Spazio Marceau

Francesca Della Monica è considerata una delle più importanti pedagoghe della voce nel panorama europeo. Ha messo a punto negli anni di lavoro con i maggiori registi teatrali, compositori e musicisti una sua metodologia di studio della voce, legata alla scena.



A voce spiegata sarà un laboratorio incentrato sull'esplorazione dell’azione vocale in relazione allo spazio scenico e alla sua gestualità, come fenomeno antropologico e performativo. Sull'osservazione dell’interferenza della reazione allo spazio fisico, relazionale e immaginativo nella dinamica fonatoria e nella superficie di risonanza del corpo. Sarà uno studio dello spazio vocale, inteso quindi come campo di azione del movimento e del gesto vocale nella voce cantata e parlata, nella performance individuale e collettiva.



Il laboratorio si terrà dal 28 al 31 agosto dalle 16:00 alle 21:00 ad Arci Spazio Marceau (Cantieri Culturali alla Zisa - via Paolo Gili, 4, Palermo). Le iscrizioni al laboratorio sono aperte fino al 20/08. Per info e prenotazioni scrivere a: info@barbeapapateatro.com.



Barbe à Papa Teatro è un'associazione culturale fondata a Palermo nel 2018 che si occupa di produzioni teatrali, laboratori e progetti di comunità. L'associazione opera su tutto il territorio nazionale e vanta esperienze internazionali come la partecipazione al Festival Off Avignon 2022 e 2023. A Palermo, l'associazione ha organizzato laboratori di formazione con: Dario Aita, Jacqueline Bulnés, Francesca Della Monica.