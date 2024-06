"Narrare il tempo e lo spazio", la chiesa Immacolata Concezione del Capo si racconta

La Chiesa Immacolata Concezione del Capo si racconta. Il 2 luglio appuntamento con "Narrare il tempo e lo spazio", incontro narrativo ed emozionale di Archikromie.

Who, What, When, Where, Why è la regola delle cinque W che raggiunge sempre gli obiettivi e uno degli obiettivi del laboratorio Beni Culturali di Archikromie è "curare il patrimonio raccontandolo". Da qui l'dea di narrare la storia della chiesa monumentale del XVII secolo, con la finalità di incuriosire, stupire ed emozionare l'ascoltatore.

La partecipazione è a numero chiuso. Una volta effettuata la prenotazione, il richiedente riceverà una notifica contenente il numero identificativo di prenotazione con il quale potrà accedere all'iniziativa.