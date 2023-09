Carini, al Castello c'è "Patrimonio InVita": visita guidata diurna sui tetti

In occasione dell'evento "Patrimonio InVita", promosso dall'associazione Jonathan Livingston in collaborazione con il Consiglio d'Europa, nel weekend sarà possibile visitare i tetti del Castello La Grua Talamanca dalle 9 alle 19. Sabato 23 e domenica 24 settembre i partecipanti avranno l'opportunità di scoprire anche le collezioni e le opere presenti all'interno del monumento simbolo di Carini.

"Saranno esplorate le molteplici modalità attraverso cui il patrimonio culturale può essere vissuto - spiegano dalla Jonathan Livingston - e condiviso con le generazioni future. Uno dei temi centrali affrontati durante la visita sarà infatti l'evoluzione delle forme di trasmissione immateriale, con un focus speciale sulle tecnologie digitali. Si discuterà di come le nuove tecnologie abbiano aperto nuove possibilità per la conservazione e la divulgazione del patrimonio, consentendo di raggiungere un pubblico più ampio e diversificato".

L'evento "Patrimonio InVita" rappresenta un'occasione unica per esplorare il passato e il presente di Carini attraverso le sue ricchezze culturali, mettendo in evidenza l'importanza di preservare e valorizzare il patrimonio per le generazioni future. Un'esperienza coinvolgente e informativa, che promuoverà la consapevolezza e l'apprezzamento del patrimonio culturale in tutte le sue forme. La visita ha un costo di 3,5 euro. La biglietteria chiude alle 18.