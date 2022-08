Itinerario pulchritudinis, tornano le visite notturne al Duomo di Cefalù

Sabato 20 agosto la Cattedrale di Cefalù apre di nuovo le porte ai visitatori a partire dalle 21. Ancora un'occasione per visitare la Cattedrale di Cefalù accompagnati dalla contemplazione musicale dai fratelli Andrea (violino) e Simone (oboe) Fazio. La bellezza unica del Duomo, la sua storia, unite alle emozioni sonore offerte dai giovani musicisti per una esperienza unica, da non perdere.

Durante la visita si potrà salire sulle Torri e i Tetti, rimanere incantati dai mosaici della Cattedrale e dai tesori conservati all'interno dell'area museale, conoscere il Salone Sansoni e la Cappella Vescovile, fermarsi tra le colonne del Chiostro Canonicale per poi spostarsi all'Osterio Magno.

Il costo per la visita dell'Itinerario Rosso che comprende tutti questi luoghi è di € 12,00 (ridotto € 9,00). Prenota adesso la tua visita sul sito ufficiale www.duomocefalu.it.

Per prenotazioni scrivere a info@duomocefalu.it o chiama 0921 926366.