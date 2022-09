Giornate europee del patrimonio, visite in notturna al Museo Salinas

Il fascino del Museo Salinas di notte grazie alle Giornate Europee del Patrimonio. Sabato 24 settembre il museo archeologico di Palermo sarà aperto e visitabile in via straordinaria dalle 20 fino a mezzanotte (ultimo ingresso ore 23), con un biglietto speciale del costo di 1 euro.

Chi vuole, grazie alla guida di CoopCulture potrà partecipare ad alcune visite guidate e attività didattiche per tutta la famiglia, sul tema "Patrimonio culturale sostenibile: un'eredità per il futuro".

Alle 19:30 è previsto “Un museo sostenibile!", visita gioco che si concluderà con un laboratorio didattico creativo per bambini dai 5 ai 10 anni, alla scoperta del museo più antico della Sicilia. Un'opportunità per apprendere in maniera divertente la ricca storia del Salinas e delle sue collezioni, e conoscere in particolare l’importanza delle prassi di conservazione, restauro e riuso di materiali, che fanno del museo un vero e proprio promotore di cultura sostenibile.

Alle 21:15 e alle 22:15 tocca alla visita per adulti “European Heritage Days: Museo Salinas, cultura e sostenibilità": un percorso didattico che affronta il tema dell'importanza delle operazioni di conservazione, restauro, riuso e recupero di materiali. Una tematica d'attualità, volta a proporre una riflessione su quella che potrebbe essere una innovativa gestione sostenibile del patrimonio culturale e del paesaggio.

Alla fine del percorso di visita, sarà offerto ai visitatori un calice di vino siciliano da degustare nella cornice del chiostro del museo.

Le visite guidate costano 8 euro (+ biglietto d'ingresso al museo 1 euro) acquistabili presso la biglietteria del sito oppure online su www.coopculture.it