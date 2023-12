Monreale, visite guidate al santuario del Santissimo Crocifisso alla Collegiata

Tutto pronto per le visite guidate gratuite presso la seconda chiesa più importante di Monreale. Gli alunni dell'ISS Mario Rutelli di Palermo, in collaborazione con l'Arcidiocesi di Monreale, vi accoglieranno a dicembre, nei giorni 4, 5, 6, 7, 9, e dal 18 al 22, dalle 9 alle 17, per accompagnarvi nel percorso di conoscenza dell'architettura, dei tesori e delle opere presenti. Culmine della visita sarà il momento dedicato al SS Crocifisso, che potrà essere ammirato da vicino mentre si seguirà il filo della narrazione degli aneddoti e dettagli delle celebrazioni che ogni anno, ai primi di maggio, coinvolgono tutta la comunità.