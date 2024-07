Parco archeologico di Solunto, visite guidate ai resti della città fenicia

Visita guidata ai resti della città fenicia nel grande panorama da Capo Zafferano a Cefalù. Alle pendici del Monte Catalfano, frazione marinara di Santa Flavia, ammireremo le rovine dell’antica cittadina di Solunto. Fenicia, come Panormus e Motya, con un meraviglioso mare intorno. Esploreremo i resti archeologici della città, circondati dall’incredibile vista sulla baia di Capo Zafferano e Sant’Elia e su tutto il litorale che si estende da Porticello fino a Cefalù.



Il tragitto si snoda secondo un tracciato regolare greco, con strade che si diramano ai lati di un'arteria principale lastricata che taglia l'intera area fino all'agorà e le aree pubbliche. Ai lati, strade secondarie definiscono isolati rettangolari disposti su terrazzamenti, creati per superare i naturali dislivelli. L'architettura domestica è di notevole fascino, le case sono distribuite su più piani e gli ambienti disposti intorno a peristilli. La Casa di Leda merita particolare attenzione per le sue dimensioni e i pavimenti a mosaico.

L'Agorà è delimitata da una cisterna pubblica, davanti alla quale si trova un complesso termale con pavimento a mosaico. Dalla piazza si accede direttamente al teatro. Nell'Antiquarium è possibile ammirare la maggior parte dei reperti: nella padiglione A sono presentati temi relativi all'urbanistica e all'architettura pubblica e domestica; nel padiglione B troviamo tutta la documentazione dei nuovi scavi e la cultura della città dall'età punica all'impero romano.