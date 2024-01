Visita guidata alla scoperta dei mosaici di Monreale e laboratorio creativo per bambini

Un ultimo weekend per visitare la mostra di mosaici di carta dell’artista francese Caroline Peyron, in corso fino a domenica 14 gennaio all’ex Dormitorio del Complesso monumentale di Monreale. Per il finissage, ecco due attività gratuite per grandi e piccini: sabato 13 gennaio alle 11.30 una visita guidata alla scoperta dei mosaici di Monreale; e alle 16.30 laboratorio creativo con l’artista sull’arte del mosaico; per adulti e bambini dai 5 anni in su.

Tessere di carta e tessere di vetro o pietra, un filo lungo quasi mille anni che lega gli artigiani di un tempo e un' artista di oggi. Un dialogo che accosta la mano stupefacente dei mosaicisti di ispirazione bizantina, al lavoro di una loro “allieva” contemporanea. Caroline Peyron è francese ma napoletana d’adozione, e dagli anni Novanta lavora la carta con la carta, recuperando la tecnica antica del mosaico ma coniugandola alla coscienza civica, all’uso di materiali riciclati o abbandonati. I suoi lavori sono esposti ancora per un weekend nell’ex Dormitorio del complesso monumentale di Monreale.

Il progetto di valorizzazione di CoopCulture “Tessere e ritagli: i mosaici oggi” comprende anche due attività gratuite in programma sabato 13 gennaio, per scoprire l'incredibile maestria tecnica degli antichi mosaicisti che riuscirono a narrare storie, costruire personaggi, penetrare il sacro con il semplice accostamento di una tessera all’altra. Caroline Peyron usa materiali semplici ma potenti, trasformando l'effimero in opere durature: taglia striscioline di carta (giornali, buste, carta da pacco usata) e le riduce a brandelli che poi incolla sulla base e colora, tracciandone i contorni con la matita. L’effetto è esattamente quello di un mosaico antico, ma sfruttando materiali contemporanei, ciò che la società produce e difficilmente riusa.

Prevista per sabato alle 11.30 una visita gratuita alla scoperta dei mosaici di Monreale: sarà la stessa Caroline Peyron a illustrare il suo approccio al mosaico e i riferimenti al passato e alla tradizione. (biglietto d'ingresso al chiostro e al Duomo: 10 euro). Alle 16.30 è invece in programma un laboratorio creativo gratuito per le famiglie e i bambini dai 5 anni in su: guidati dall’artista e affiancati dagli operatori didattici di CoopCulture, si lavorerà a colorati mosaici che resteranno ai partecipanti. (biglietto di ingresso al chiostro: 6 euro).