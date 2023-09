La birra dei monaci, visite guidate e degustazioni all'Abbazia di San Martino

Come tutte le seconde domeniche del mese, anche a settembre sarà possibile visitare l'abbazia di San Martino delle Scale, una delle più grandi d’Italia. Alla scoperta della spiritualità benedettina, dei tesori dell'abbazia, ma anche per la degustazione della famosa birra artigianale Hora Benedicta.



Oltre alla chiesa, con lo splendido coro ligneo e il suo prezioso organo, sarà possibile visitare lo scalone monumentale, la facciata monumentale rivolta verso Palermo, l’antica Farmacia e l’antica biblioteca, alcuni chiostri e il museo con preziose opere d’arte; E ancora il refettorio, che ospita il programma televisivo “Le ricette del convento” che va in onda su FoodNetwork, le statue di San Martino e quella della fontana dell’Oreto, l’orologio astrologico. A fine passeggiata sarà possibile degustare la birra artigianale Hora Benedicta prodotta con una antica ricetta dei monaci, insieme a del buon formaggio locale e dolci tipici.



Domenica 10 settembre sarà possibile prenotare la visita guidata, ed eventualmente anche la degustazione, alle ore 17.00 con una email a foresteriasanmartinodellescale@gmail.com.