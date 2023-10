Visite guidate e degustazioni all'abbazia di San Martino delle Scale

Come tutte le seconde domeniche del mese anche il 12 novembre, con una estensione anche al 26, sarà possibile visitare l'abbazia di San Martino delle Scale, alla scoperta della spiritualità benedettina e dei tesori dell'abbazia. Con visite guidate che ne mostreranno anche parti normalmente non aperte al pubblico. E sarà possibile anche degustare le birre artigianali dell'Abbazia, formaggi e dolci locali.

L’abbazia di San Martino delle scale, l'unica abbazia ancora esistente in Sicilia e la più grande tra le abbazie dell’Italia meridionale apre le porte per mostrare alle persone le sue bellezze e i suoi tesori. Oltre alla chiesa, con lo splendido coro ligneo del 1500 e il suo prezioso organo, sarà possibile visitare lo scalone monumentale, la splendida facciata del Marvuglia rivolta verso Palermo, l’antica Farmacia, la sala capitolare e il suo museo con preziose opere d’arte e oggetti liturgici del Sei e Settecento. Per prenotazioni e info scrivere a visiteabbaziasanmartino@gmail.com.