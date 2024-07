Visite guidate, pranzo in refettorio e degustazione di birra in Abbazia a San Martino delle Scale

Come tutte le seconde e quarte domeniche del mese, anche il 28 luglio sarà possibile visitare l'abbazia di San Martino delle Scale, alla scoperta della spiritualità benedettina e dei tesori artistici e gastronomici che nasconde.



Sarà possibile, per esempio, accedere allo splendido coro ligneo cinquecentesco della chiesa e vedere il suo prezioso organo; visitare lo scalone monumentale, la splendida facciata barocca rivolta verso Palermo, la sala capitolare e l’antica Farmacia (visite pomeridiane), la stanza con antichissimi Bambinelli di Cera e il suo museo con preziose opere d’arte e oggetti liturgici del Sei e Settecento (visita mattina), la fontana dell’Oreto e la statua di San Martino di Marabitti. E ancora il refettorio, luogo che fa da sfondo al programma televisivo “Le ricette del convento” che va in onda su FoodNetwork, e sarà possibile incontrare i monaci protagonisti della trasmissione: dom Riccardo, dom Anselmo e dom Salvatore.

Pranzo in refettorio e degustazioni di birre artigianali

Fino ad esaurimento posti sarà possibile condividere con i monaci l’esperienza del pranzo in refettorio, secondo l’antica consuetudine monastica medievale.

Mentre dopo le visite pomeridiane si potrà partecipare a una degustazione con le due belle birre fredde artigianali d’Abbazia, la bionda e la scura della Hora Benedicta, abbinate a formaggi locali e cassata siciliana.



Per partecipare è assolutamente necessaria la prenotazione via email a visiteabbaziasanmartino@gmail.com.