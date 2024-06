Visite guidate a Villa Tasca, dal primo conte donna al "Parsifal" di Richard Wagner

Visita alla scoperta dei saloni e del giardino romantico di Villa Tasca, una delle residenze nobiliari più esclusive di Sicilia, sabato 15 giugno alle 16:30, in compagnia delle guide di Esplora Siti Sicilia.



Una dimora con 500 anni di storia che aprirà al pubblico, dai saloni riccamente decorati, che conservano ancora una forte aura domestica, al giardino privato che ispirò Wagner a chiusura del suo “Parsifal”. Non un museo, ma una splendida casa vissuta. Non un giardino botanico ma un parco informale di piante esotiche, ricco di elementi architettonici, colline artificiali e specchi d’acqua.



Una casa amata da chi la abita, come testimoniato dalle foto di famiglia, e dai tanti ospiti illustri che ne hanno ammirato gli interni, da Paola del Belgio a Jacqueline Kennedy Onassis, da Richard Burton a Renata Tebaldi. Sede di importanti set cinematografici, tra cui il recentissimo “The White Lotus”, oggi Villa Tasca è uno dei pochissimi esempi di casa patrizia perfettamente conservato e forse l’unico esempio in tutto l’agro palermitano ad aver conservato integro il parco.



Realizzata nel XVI secolo da Don Aloisio Beccadelli di Bologna, la villa era un tempo immersa in un vasto parco di 80 ettari nel territorio di Mezzomonreale. I vasti saloni interni, decorati con stucchi ed affreschi, presentano magnifici pavimenti maiolicati, vere opere d’arte pittorica tardo barocca. Tra rovine classiche dipinte alle pareti e saloni ideati come architetture squarciate aperte verso l’esterno, si evince il nascente gusto neoclassico dettato dai ritrovamenti archeologici di metà Settecento.



È possibile per chi lo desiderasse, una volta terminata la visita, soffermarsi al parco dove è attiva, nel weekend, un’area dedicata al ristoro.

Luogo: 15 minuti prima dell'orario a Villa Tasca (viale Regione Siciliana Sud-Est, 397 - Palermo).

Prenotazione obbligatoria: esplorasitisicilia@gmail.com.

?Date in programma: domenica 23 e domenica 30 giugno alle 17:30.

Durata: 2 ore circa.

Include: Guida abilitata, ingresso dimora storica, giardino romantico privato e parco