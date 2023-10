Credem apre le porte: visite al salone Lo Bue Lemos di Palazzo Rutelli

Credem, tra i principali gruppi bancari nazionali e tra i più solidi a livello europeo, data la sua storica e radicata presenza in Sicilia (47 filiali in tutta la regione) apre al pubblico un gioiello del Liberty italiano a Palermo. In occasione della prima edizione dell’iniziativa “E’ Cultura” (dell’Associazione Bancaria Italiana (Abi), una manifestazione diffusa su tutto il territorio nazionale, l’11 ottobre l’istituto offre la possibilità di ammirare il “Salone Lo Bue - Lemos”, presso Palazzo Rutelli in via Quintino Sella 77, oggi sede degli uffici della banca. L’ambiente è stato progettato dal celebre architetto palermitano Ernesto Basile, esponente di primo piano del modernismo internazionale e dello stile Liberty che ha progettato l’aula della Camera dei Deputati e completato la realizzazione del Teatro Massimo di Palermo.

In particolare, il Salone Lo Bue-Lemos, dal nome dei committenti, progettato da Ernesto Basile al primo piano di Palazzo Rutelli, è un simbolo del genio compositivo e artistico dell’architetto. L’ambiente è stato realizzato nel 1903, nel momento della piena adesione di Basile al codice formale dell’Art Nouveau. L’architetto coinvolse Salvatore Gregorietti per la decorazione a motivi floreali del prezioso soffitto e la ditta di Vittorio Ducrot per la realizzazione degli arredi fissi e mobili dell’intera sala. L’affascinante insieme è frutto di una consolidata collaborazione tra l’architetto e l’azienda Ducrot, tanto apprezzata dai Florio e dalla borghesia europea di inizio Novecento. Al tempo in cui progettava il salone in Palazzo Rutelli, Basile aveva già ottenuto l’incarico dell’ampliamento della Camera dei Deputati di Montecitorio, tra le sue imprese più conosciute.

Per consentire alla cittadinanza di riscoprire questo elegante ambiente, la banca apre eccezionalmente al pubblico il “Salone Lo Bue - Lemos” mercoledì 11 ottobre dalle ore 17 alle ore 19. Sarà necessario prenotare la visita (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00). Per informazioni sarà possibile scrivere alla e-mail spaziocredem@credem.it. Gli ospiti saranno guidati dallo storico dell’arte Danilo Maniscalco, autore dell’importante volume “Ernesto Basile. Atlante delle opere palermitane (1878-1932)” pubblicato nel 2022 dall’editore 40due edizioni, sponsorizzato da Credem.