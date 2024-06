Visite alla catacomba di Porta D'Ossuna: tour tra i cunicoli alla scoperta della Palermo sotterranea

Ticket: 5 euro intero | 3,50 euro il ridotto (under 18, studenti universitari).

In estate si intensificano le visite alla catacomba paleocristiana di Porta d'Ossuna, aperta con i nuovi orari estivi, dal mercoledì alla domenica. Si tratta di un tour tra i cunicoli della Palermo sotterranea alla scoperta della storia dei primi cristiani e di antiche leggende della città.



Il grande cimitero sotterraneo sarà visitabile al pubblico nelle ore pomeridiane, con l'organizzazione di visite guidate a cura degli archeologi che gestiscono il monumento. I visitatori saranno accompagnati lungo le gallerie e i cubicoli, narrando la storia del primo cristianesimo in Sicilia ma anche le innumerevoli vicende che hanno riguardato nei secoli la catacomba, contribuendo a creare un alone di leggenda attorno ad esso, dai rifugi dei Beati Paoli ai ricoveri antiaerei della seconda guerra mondiale.



Prenotazione obbligatoria tramite il sito di Archeofficina.