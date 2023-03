Passeggiando tra le barrique e degustando buon vino, visita guidata alle Cantine Duca di Salaparuta

Domenica 26 marzo ore 11.30 alle Cantine Duca di Salaparuta visite e degustazioni domenicali. Passeggiando fra le barrique delle Cantine Duca di Salaparuta, alla scoperta della storia di una delle cantine più antiche della Sicilia nata nel 1824 per opera di Giuseppe Alliata Principe di Villafranca e Duca di Salaparuta.

Si visiteranno le bottaie in cui maturano i vini Duca e Corvo, l’innovativa sala di degustazione e la seducente struttura dell’Enoteca.

Durante la degustazione, si assaggeranno tre vini rappresentativi di questa realtà vitivinicola: un vino della linea Corvo, uno della linea Duca e uno della linea Florio, accompagnati da 3 piccoli abbinamenti gastronomici. Le visite alle Cantine Duca di Salaparuta fanno parte dell’offerta enoturistica Terradamare. Un percorso che conduce tra le cantine storiche più importanti della Sicilia, ma anche tra i vicoli di Palermo, alla scoperta di racconti, luoghi emblematici e la storia delle grandi famiglie del vino siciliano

La visita guidata all’interno delle Cantine Duca di Salaparuta di Casteldaccia conduce i visitatori alla scoperta dei più moderni metodi di vinificazione e affinamento. Un percorso che, attraverso le bottaie in cui maturano i vini Duca di Salaparuta e Corvo, li porta a scoprire la storia di un’Azienda nata nel 1824 e di come le più avanzate tecnologie vengano messe al servizio della naturalità del prodotto. Il profondo legame con il territorio e il grande amore per il design del vino accolgono l’ospite all’interno delle Cantine, nell’innovativa Sala di degustazione e nella seducente struttura dell’Enoteca, per un tour in cui il rigore moderno dell’architettura si coniuga ad una tradizione centenaria e al calore del territorio.

Le visite alle Cantine Duca di Salaparuta fanno parte dell’offerta enoturistica Terradamare. Un percorso che conduce tra le cantine storiche più importanti della Sicilia, ma anche tra i vicoli di Palermo, alla scoperta di racconti, luoghi emblematici e la storia delle grandi famiglie del vino siciliano.

Cantine Duca di Salaparuta, Via Nazionale s.s. 113, 27, Casteldaccia.

Ticket: adulti € 20 (tour e degustazione) ridotto 5/17 anni € 5 (solo tour).