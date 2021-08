Alla scoperta della Palermo sotterranea con le visite alla Catacomba di Porta d'Ossuna

Per tutta l'estate si intensificano ulteriormente i giorni e gli orari di apertura estivi della catacomba di Porta d'Ossuna, aperta per tutto il periodo estivo dal venerdì alla domenica! Questa settimana ci sarà anche l'apertura straordinaria serale in programma per sabato 28 agosto dalle 18 alle 22. Si tratta di un tour tra i cunicoli della Palermo sotterranea alla scoperta della storia dei primi cristiani e di antiche leggende della città.

Il grande cimitero sotterraneo di Porta d’Ossuna sarà aperto al pubblico dal venerdì alla domenica, con l'organizzazione di visite guidate a cura degli archeologi che gestiscono il monumento. I visitatori saranno accompagnati lungo le gallerie e i cubicoli del grande cimitero sotterraneo, narrando la storia del primo cristianesimo in Sicilia ma anche le innumerevoli vicende che hanno riguardato nei secoli la catacomba, contribuendo a creare un alone di leggenda attorno ad esso, dai rifugi dei Beati Paoli ai ricoveri antiaerei della seconda guerra mondiale.

L’appuntamento è in Corso Alberto Amedeo 110, dove si trova l’ingresso del suggestivo sito archeologico sotterraneo.

Prenotazione obbligatoria: info@archeofficina.com

