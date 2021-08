Villagrazia di Carini tra torri, bagli e ville nobiliari: appuntamento a piazza della Vittoria

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà venerdì 6 agosto una visita guidata dal titolo “Villagrazia di Carini tra torri, bagli e ville nobiliari”. L’appuntamento è alle ore 21 in piazza della Vittoria a Villagrazia di Carini nel Comune di Carini. L’iniziativa è organizzato da BCsicilia.

La borgata di Villagrazia di Carini, compresa tra il torrente San Vincenzo (o della Grazia) ed il vallone del Ponte, iniziò a svilupparsi nel corso del XIX secolo per allineamento delle case lungo la strada pubblica, coincidente con l’antica via consolare Valeria, attuale via Nazionale. La denominazione della Grazia è da rintracciarsi nel profondo culto tributato all’immagine di Maria delle Grazia, venerata nella piccola chiesa annessa al trappeto delle cannamele e, conseguentemente, in altre cappelle del comprensorio.

Una religiosità che certamente caratterizzò questo luogo sin dall’antichità e di cui il complesso catacombale di Villagrazia, parte integrante della Hykkara di San Nicola, costituisce la più emblematica testimonianza. La visita, dal cuore della borgata di Villagrazia, porterà alla scoperta di torri, trappeti, bagli agricoli e ville nobiliari.

