Visita teatralizzata al Castello La Grua Talamanca, torna "L'amaru casu della baronessa di Carini"

Al Castello La Grua-Talamanca torna la visita teatralizzata, dal titolo L’amaru casu della baronessa di Carini. Domenica 14, sabato 20 e domenica 21 gennaio i visitatori saranno accompagnati in un percorso guidato durante il quale assisteranno agli ultimi momenti dell'infelice vita di Laura Lanza di Trabia, la quale dopo aver conosciuto il vero amore, verrà uccisa davanti ai loro occhi nella celeberrima stanza dove si dice che ancora appaia il suo fantasma e l'impronta della sua mano insanguinata.

Attori in costume d'epoca, infatti, si alterneranno in scene di corteggiamento, tradimento e omicidio, e nel linguaggio dell'epoca racconteranno "L'Amaru casu". La prenotazione è obbligatoria per i seguenti orari: domenica 14 gennaio alle 16; sabato 20 gennaio alle 16; domenica 21 gennaio 16. Per prenotare inviare un messaggio WhatsApp o inviare una mail a info@liberituttinoprofit.it. Il biglietto costa 5 euro. I bambini fino a 5 anni entrano gratis. L'evento è curato da Liberi tutti Aps.