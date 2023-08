Tra dimore storiche, torri e campanili: visita serale alla cupola del Santissimo Salvatore

Sabato 26 agosto dalle 21 alle 23 (ultimo accesso alle 22:30), sarà possibile salire fin sopra la cupola per ammirare la città che accende le luci della sera, illuminata tutt'attorno i suoi archi, donando una vista diversa ma straordinariamente suggestiva sul centro storico, dal Teatro Massimo alla Cattedrale, da Palazzo dei Normanni alle più belle cupole barocche, dimore storiche, torri e campanili.



Lungo il percorso che porta in cima è allestita la mostra fotografica di Francesco Andolina "I Luoghi dell'Anima". Per partecipare occorre prenotare attraverso i canali sotto elencati indicando: nominativo, fascia oraria (21, 21:30, 22 e 22:30) e numero dei partecipanti. Per info e prenotazioni: areamonumentale.gdtc@gmail.com.