Alla scoperta della bellezza, visita serale ai tetti e all'area monumentale della Cattedrale

Venerdì 14 agosto visita serale all'area monumentale e ai tetti della Cattedrale.

L'area monumentale ed i tetti della Cattedrale saranno visitabili al pubblico dalle 20.30 alle 00.00 (ultimo ingresso 23.30). I biglietti saranno disponibili presso la biglietteria della Cattedrale, oppure online sul sito Per la visita non è prevista prenotazione, non è consentita ai cardiopatici, a chi soffre di claustrofobia, vertigini, disabilità psicofisica ed attacchi di ansia, inoltre si consigliano di indossare scarpe comode.

L'area monumentale comprende i tetti, il tesoro, la cripta, le tombe reali ed i sotterranei. La visita dei tetti, permette non solo di scoprire gli elementi artistici architettonici delle pareti esterne della Cattedrale, ma anche di ammirare dall’alto la Città con le sue ricchezze paesaggistiche e monumentali. Per il tour non è prevista prenotazione.

In caso di cattive condizioni meteorologiche, la visita verrà rinviata. Per costi e ulteriori informazioni visitate questa pagina: https://bit.ly/2HnAWQa.