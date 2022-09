Alla scoperta di corsetti e accessori, visita al museo del costume fondazione Raffaello Piraino

Situato nel cuore del centro storico di Palermo, all'interno di un antico Palazzo, sorge il Museo del Costume del professore Raffaello Piraino.

Dalla passione dell'ex docente di Storia del Costume dell'accademia delle Belle Arti, nasce una vasta collezione che racchiude più di due secoli di storia (1700-1940) e circa cinquemila pezzi tra abiti femminili e maschili, corsetti e accessori.



La visita

Circordati da abiti lussuosi attraverseremo le sale della casa, ci perderemo in una dimensione passata, assaporando la vita mondana dell'alta borghesia, circondati dallo sfarzo e dall'eleganza di un tempo.

Tra capi ricercati e opulenti della collezione spicca un abito confezionato per Donna Franca Florio, si narra che non l'abbia mai indossato e regalato alla sua guardarobiera.



