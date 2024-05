Sicilia in tour, visita guidata a Palazzo dei Normanni e alla Cappella Palatina

Scoprire il maestoso Palazzo Reale, un gioiello incastonato nella storia, testimone di millenni di evoluzioni culturali e politiche. Questo tour guiderà i visitatori alla scoperta delle sue origini antiche, attraverso ritrovamenti archeologici che svelano le prime fondazioni di questo emblematico complesso. Si proseguirà nel cuore degli appartamenti reali, immergendoti in un'atmosfera di pura eleganza, dove ogni stanza racconta una storia di grandezza e splendore. Infine, resterai incantato dalla Cappella Palatina, una meraviglia senza eguali, un luogo dove l'arte si fonde con il divino. Sveleremo i codici e i simboli nascosti che adornano questo monumento unico, offrendoti una prospettiva rara e affascinante su uno dei tesori più preziosi della Sicilia. Appuntamento il 26 maggio



Prenotazione obbligatoria al link: https://www.sicilia-intour.com/event-details/visita-guidata-al-palazzo-dei-normanni-e-cappella-palatina



Al biglietto di 12€ per la visita guidata è da aggiungere il biglietto di ingresso al palazzo:

Intero € 19

Ridotto: Professori e ragazze/i in età compresa tra i 18 e i 25 anni: € 17



Ragazze/i in età compresa tra i 14 e i 17 anni: € 11.